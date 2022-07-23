جدة - نرمين السيد - وتشمل القيود الوبائية إلزام السكان بارتداء أقنعة واقية للوجه أثناء زيارة الأماكن العامة على أن يكون الاستثناء الوحيد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.
وأوصت وزارة الصحة بعقد جميع اجتماعات العمل عبر الفيديو فى حالة مشاركة أكثر من 10 أشخاص.
ووفقًا لإدارة مدينة نور سلطان، تنتشر حاليا متغيرات فيروسات أوميكرون فى العاصمة ويتم تسجيل حوالى 640 حالة جديدة فى المدينة يوميًا.
وقال وزير الصحة الكازاخى أزهر جنيات فى 19 يوليو، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 فى كازاخستان تضاعف ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع من 2558 إلى 8156 حالة، وإن 89٪ من المرضى هم من لم يتلقوا التطعيم على الإطلاق أو تلقوا حقنة منذ أكثر من ستة أشهر. وتم تسجيل 78٪ من جميع حالات كوفيد فى البلاد فى المدن الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان - ألماتى ونور سلطان وشيمكنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كازاخستان تعيد فرض القيود الوبائية فى العاصمة إزاء زيادة إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.