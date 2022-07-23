كازاخستان تعيد فرض القيود الوبائية فى العاصمة إزاء زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتشمل القيود الوبائية إلزام السكان بارتداء أقنعة واقية للوجه أثناء زيارة الأماكن العامة على أن يكون الاستثناء الوحيد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وأوصت وزارة الصحة بعقد جميع اجتماعات العمل عبر الفيديو فى حالة مشاركة أكثر من 10 أشخاص.

ووفقًا لإدارة مدينة نور سلطان، تنتشر حاليا متغيرات فيروسات أوميكرون فى العاصمة ويتم تسجيل حوالى 640 حالة جديدة فى المدينة يوميًا.

وقال وزير الصحة الكازاخى أزهر جنيات فى 19 يوليو، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 فى كازاخستان تضاعف ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع من 2558 إلى 8156 حالة، وإن 89٪ من المرضى هم من لم يتلقوا التطعيم على الإطلاق أو تلقوا حقنة منذ أكثر من ستة أشهر. وتم تسجيل 78٪ من جميع حالات كوفيد فى البلاد فى المدن الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان - ألماتى ونور سلطان وشيمكنت.