جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولى إلى أن الاتفاقية الموقعة خطوة إيجابية ستسهم فى تعزيز الأمن الغذائى عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم. وأكدت الوزارة أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمى، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات ترحب بتوقيع اتفاقية «الشحن الآمن للحبوب» بين روسيا وأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.