روسيا: قدمنا أكثر من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية لدونباس

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الصحفى للوزارة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت: "لقد سلمت قوافل السيارات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 42500 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس منذ مارس الماضى. وعلى مدار الأسبوع الماضى (من 15 يوليو)، قام رجال الإنقاذ بتسليم المياه المعبأة والمواد الغذائية والأدوية ومواد أولية ضرورية ومواد البناء لاستعادة البنية التحتية وبلغ الوزن الإجمالى للمساعدات 2900 طن إلى دونيتسك ولوهانسك وإلى أوكرانيا". وأضاف المكتب الصحفى أن متخصصى المتفجرات فى وزارة الطوارئ يواصلون جهود إزالة الألغام فى منطقة دونباس وأنهم قاموا على وجه الخصوص بتطهير حوالى 360 هكتارًا من الألغام واكتشفوا أكثر من 48 ألف متفجر.

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