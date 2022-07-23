السلطات اليونانية تجلى السكان فى جزيرة ليسفوس بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة كاثمرينى اليونانية أنه يمكن رؤية دخان كثيف متصاعد بفعل الرياح القوية فى المنطقة.

وقالت إحدى السكان الفارين إن منزلها اشتعلت فيه النيران.

بدوره، قال رئيس بلدية ليسفوس الغربية: "نحن نكافح لإنقاذ المنازل".

ويعد شاطئ فاتيرا، وهو شاطئ رملى يبلغ طوله 8 كيلومترات فى الجزء الجنوبى من ليسفوس، من المعالم السياحية الشهيرة.

ودمر حريق غابات فى الجبال بالقرب من أثينا فى وقت سابق من هذا الأسبوع المنازل وأجبر مئات الأشخاص على الفرار ووصفت السلطات هذا الصيف بأنه أحد أصعب حرائق البحر الأبيض المتوسط.

وفى العام الماضى، دمرت حرائق الغابات حوالى 300 ألف فدان من الغابات والأدغال عبر اليونان خلال أسوأ موجة حر شهدتها البلاد منذ 30 عامًا.