العالم اليوم - زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة في جنوب إيران

انتم الان تتابعون خبر زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة في جنوب إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 08:15 مساءً - قال مسؤول إن زلزالين قويين ضربا، يوم السبت، إقليم هرمزغان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

ونقلت رويترز عن مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بإقليم هرمزغان قوله للتلفزيون الإيراني الرسمي "لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

في أوائل يوليو الجاري، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة بالقرب من مركز زلزال هرمزجان