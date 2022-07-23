في 3 أيام.. شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن شروط قرض الزواج المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعي من أجل مساعدتهم على تخطي الكثير من الأزمات المالية التي يمكن تواجههم.

شروط قرض الزواج

وضع بنك التنمية الاجتماعي مجموعة من شروط قرض الزواج للحصول على القرض بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال، والتي تشتمل على ما يلي:

على المتقدم أن يكون من المواطنين السعوديين.

على المتقدم أن لا يتجاوز عمره 70 عام، كما يجب أن لا يتجاوز عمر الكفيل عن 55 عام.

كما انه من ابرز شروط الحصول على قرض الزواج أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 12,500 ريال سعودي.

يحق للمواطنين المقبلين على الزواج لأول مرة الحصول على القرض ولكن يستثنى من ذلك الشرط من توفيت عنه زوجته أو من طلق زوجته قبل الدخول بها.

في حال كان المتقدمة سيدة لابد أن تكون من أصل سعودي أو حاملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.

أما في حال كانت الزوجة تحمل جنسية أخرى وترغب في الحصول على القرض لابد من الحصول على الموافقة على الزواج من قبل الجهات المختصة للحصول على القرض.

تقديم وثيقة زواج رسمية غير ماضي عليها أكثر من عامين هجريين مع ضرورة أن يكون مصدق عليه من قبل الجهات المعنية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعي قد صرح أن هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها عند تقديم طلب الحصول على قرض الزواج والتي تتمثل فيما يلي: