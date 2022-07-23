كيفية احتساب الحد المانع حساب المواطن 1443 حسب الراتب وعدد افراد الاسرة وطريقة رفع شكوى بخصوصه

كيفية احتساب الحد المانع حساب المواطن 1443 يهتم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بالتعرف على تفاصيل التعرف على قمية الحد المانع للحصول على برنامج حساب المواطن السعودي، حيث يعد برنامج حساب المواطن السعودي واحد من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي تقوم بتقديم الدعم بناءً على مجموعة من الشروط، ويتم تحديد أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم أقل من الحد المانع، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية احتساب قيمة الحد المانع 1443 في حساب المواطن وكيفية تقديم شكوى بخصوصه.

كيفية احتساب الحد المانع في حساب المواطن 1443

وفي هذا الإطار فقد أعلن برنامج حساب المواطن رسميا عن إطلاق الموقع رسميا خدمة إلكترونية ممتازة، وهي الخدمة الخاصة بحساب الدعم، والتي يتم بناء عليها التعرف على قيمة الحد المانع للحصول على الدعم، والكثير من المعلومات الأخرى عن الأهلية، ويمكن أن يتم استخدام الحاسبة التقديرية من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم زيارة موقع حساب المواطن السعودي.

يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

ومن ثم يتم اختيار خيار الحاسبة التقديرية من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

ثم يتم الإجابة عن السؤالين الظاهرين، وهما: هل أنت مسجل في الحساب؟ وهل أنت رب أسرة أم مستقل.

وفي حالة كنت رب أسرة في هذه الخلية سوف يظهر التابعون ممن فوق 18 سنة.

ومن ثم تظهر لك الحاسبة وتطلب منك إدخال قيمة الدخل.

يتم التحقق بشكل جيد من قيمة الدخل أنها نفسها القيمة التي أدخلتها وقت تقديم الطلب.

مثال على الحد المانع لحساب المواطن حسب الراتب وعدد افراد الاسرة

قيمة الراتب عدد أفراد الأسرة فوق 18 سنة وغير المتزوجين عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة الحد المانع بالريال السعودي حالة الاستحقاق للدعم المالي 5000 5 2 28110 يستحق 7000 2 2 17825 يستحق 9000 3 2 21254 يستحق 12000 5 3 30167 يستحق 20000 4 3 26739 لا يستحق

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كيفية تقديم شكوك بخصوص الحد المانع حساب المواطن

ويتيح حساب المواطن أيضا تقديم شكوى إلى البرنامج في حالة مواجهة مشكلة بخصوص الحد المانع أو استحقاق الدعم، حيث أكد البرنامج رسميا أنه في حالة التأكد وجود خلل ورغبت في تقديم شكوى، أن اختيار خانة طلبات الشكاوى بعد خمسة أيام عمل من إيداع مستحقات حساب المواطن، كما يمكن أن تطلب المساعدة حيث تقدم الملاحظات والشكاوى في أي وقت من خلال بوابة صوتك مسموع ، ومن فريق الدعم الفني الخاص ببرنامج حساب المواطن وذلك من خلال الرقم 19912، كما أنه يتيح البرنامج