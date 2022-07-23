نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر عند السفر خارج السعودية واشتراطات السفر للخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر عند السفر خارج السعودية، كشفت الهيئة العامة للجوازات من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على تطبيق السوشيال ميديا (تويتر) عن الحد الأدنى الخاص بصلاحية جواز السفر بالمواطنين عند السفر إلى بلاد العربية والأجنبية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى لصلاحية جواز السفر حال السفر خارج السعودية.

الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر عند السفر خارج السعودية

تم التوضيح بشكل تفصيلي عن صلاحية المدى الأدنى الجواز في حالة للسفر إلى البلاد العربية هو 3 أشهر، وتم احتساب الوقت المتبقي من جواز السفر تحتسب من موعد الذهاب عن المملكة العربية السعودية، دعت الهيئة العامة للجوازات، وذلك لجميع المواطنين الذين يريدون السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية أنه ينبغي التقيد بأنظمة وقوانين الدولة الذين سوف يسافروا إليها وذلك بهدف ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه لأي عقوبة مما تحرمه من تحقيق هدف السفر لهذه البلد.

المحافظة على جوازات السفر حرصت الهيئة العامة للجوازات على تنبيه المواطنين أنه يجب المحافظة على جوازات السفر من أن تتلف أو تفقد، لهذا ينبغي عدم رهنها أو استخدامها بشكل سيئ، وينبغي عدم إهمالها، ويتوجب على المواطن أن يحافظ على الجوازات في أماكن آمنة ومخصصة لها، وينبغي الحرص أيضا على تسجيل جوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للوزارة للخارجية.

الحد الأدنى لجواز سفر المقيم لإصدار تأشيرة خروج وعودة

وفي سياق مستمر أعلنت الهيئة العامة للجوازات السعودية أن المدة المتاح بها إصلاحية جوازات المواطنين لتأشيرة ذهاب وعودة ألا يقل عن ثلاثة أشهر، وتم التأكيد على أن مدة التأشيرة للذهاب والعودة، إذا كان تم تحديدها ما بين شهرين، ثلاثة أشهر، أو 4 أشهر، فتكون مدة الصلاحية لها ثلاثة أشهر للسفر من موعد الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من موعد السفر.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

رسوم إصدار تأشيرة ذهاب وعودة

بينت الهيئة العامة للجوازات أن رسوم إصدار تأشيرة ذهاب وعودة تبلغ 200 ريال، وهذا لسفرة واحدة لمدة 60 يوم كحد أقصى، ويتم فرض 100 ريال على كل شهر إضافي وذلك في حد مدة سريان الإقامة، أما عن رسوم إصدار تأشيرة ذهاب وعودة فتبلغ قيمتها 500 ريال وذلك لعدة سفرات لمدة 90 يوم كحد أقصى.

وفي نهاية مقال الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر حال السفر خارج المملكة نشير إلى إن مدة صلاحية الجوزات ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى انه رسوم تأشيرة ذهاب وعودة 200 ريال سعودي.