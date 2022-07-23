تمويل اليسر الشخصي وسمات المنتج المتوفرة 2022

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تقدم شركة اليُسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تمويلاً فوريًا سريعًا “تمويل اليسر الشخصي“، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل ، ولكن التمويل المشروط يصل إلى 20،000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين ، وبالمقابل يمكن للمقيمين الحصول على 10،000 ريال سعودي بدون كفيل، على أن يكون دفع أقساط القرض خلال 36 شهرًا ، بدون رسوم إدارية إضافية. شروط تمويل اليسر الشخصي للأفراد قبل تقديم طلب التمويل إلكترونيًا ، يجب استيفاء عدد من الشروط للحصول على تمويل من اليسر تشمل الشروط العمر ، بما في ذلك الدخل الشهري ، والعمل الذي تقوم به، فيما يلي شروط القرض الشخصي: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا يجب أن يكون المتقدمون للتمويل قد عاشوا في مواطنين سعوديين أو المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 5000 ريال سعودي يمكن للأفراد العسكريين الحصول على تمويل قبل سن التقاعد. ماهي تفاصيل مزايا التمويل الشخصي تمويل فوري من شركة اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

التمويل متاح بدون رسوم إدارية إضافية

متاح بدون رسوم إدارية إضافية يمكن أن يتم التمويل بدون ضامن

تمويل امتوفر للسعوديين والمقيمين في المملكة

الدفع على مدى 3 سنوات. كيفية التقديم بقرض شركة اليسر يمكن القيام بتسجيل الدخول من أجل التقديم على قرض شركة اليسر ، عن طريق موقع شركة اليسر الرسمي ، من ثم اتباع الإجراءات الآتية: بعد تسجيل الدخول في بوابة الشركة يتوجب القيام بوضع البيانات الشخصية كتابة الاسم الكامل مرفق بالنسب القيام بتوضيح تفاصيل البيانات الأخرى لإكمال نموذج التمويل الشخصي ثم أخيرا النقر على كلمة ارسال ستقوم الشركة بدراسة الطلب ومن ثم الاتصال على رقمك لمعرفة تفاصيل أكثر. من هي شركة اليسر التمويلية تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل شركة رائدة في المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أسرع 100 شركة نمواً ، حيث تقدم العديد من الخدمات للعديد من الشركات والعملاء.

بدأت شركة اليسر للإجارة والتمويل كذراع تمويلي متخصص في عام 1990 ثم أصبحت مستقلة في عام 2003. وهي تعتبر شركة تابعة لمجموعة شركات السيد عبد اللطيف العيسى القابضة ، والتي تعد حاليًا الخيار الأنسب في المجتمع المالي السعودي. عمر شويل - جدة تمويل اليسر الشخصي وسمات المنتج المتوفرة 2022 - ثقفني

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