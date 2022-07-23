نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية أون لاين 2022 أبشر الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية بجميع القطاعات والتي منها الإدارة العامة للمرور التي خصصت خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية للسعوديين، وكذلك الاستعلام بأكثر من طريقة عن طريق منصة ابشر برقم المخالفة أو برقم الأحوال، ويرجع ذلك إلى مطالبة العديد من المواطنين والمقيمين باستمرار بإيجاد طريقة لتتبع حركة المرور عن طريق رقم الهوية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فلا داعي للذهاب إلى أي مكتب مرور لتوفير الوقت والجهد.

طرق استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكنك الحصول على رقم أبشر المجاني لمعرفة مخالفات مرور من خلال هاتفك المحمول، وإتمام الاستعلام الإلكتروني للمخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق علامة التبويب “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم انقر فوق خيار المرور.

بعد ذلك عليك الضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سيُطلب منك بعد ذلك إدخال رقم هويتك وإدخاله وإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك في الحقل المخصص.

أخيرًا، انقر فوق علامة التبويب عرض.

ستظهر بعد ذلك صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرورية المرتكبة وكذلك المبلغ المستحق الدفع.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون ابشر

تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة الرد على جميع استفسارات المواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين، بخصوص طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين من خلال الأرقام التالية:

التحقق من المخالفات المرورية بالاتصال على 920020405 أو هذا الرقم 00966114419688.

كما يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم 989 واتباع جميع التعليمات المعروضة في الرسالة الصوتية للاستعلام، ثم الضغط على زر شباك #.

كذلك يمكنك إرسال رسالة إلى الرقم 88993 من هاتفك المحمول، ولابد أن تكون الرسالة تتضمن رقم إقامتك ورقم الهوية.

تقدم وزارة النقل السعودية هذه الخدمة لك على مدار اليوم من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1.30 مساءً.

استفسار عن مخالفات المرور

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم الهوية، دون الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة للغاية:

دخول الموقع الرسمي المنصة الوطنية الموحدة.

ثم الضغط على ابدأ الخدمة المخصصة لكل من (المواطن- المقيم)

بعد ذلك، تحولك إلى منصة أبشر.

انقر فوق كلمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية.

ادخل بيانات التسجيل لعضويتك بالموقع.

ابحث في شريط البحث بالموقع عن المخالفات المرورية.

ثم إدخال مجموعة من البيانات المهمة ورقم الهوية والرمز المرئي.

أخيرًا، انقر فوق علامة التبويب “عرض” لعرض جميع معلومات انتهاك حركة المرور المرتبطة برقم المعرف الذي تم إدخاله مسبقًا، بالإضافة إلى عرض المبلغ المستحق سداده.

بذلك تتمكن من خلال منصة أبشر وكذلك المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية استعلام المخالفات المرورية أون لاين في خطوات سهلة وبسيطة.