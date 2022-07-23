نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز القطار من الرياض إلى الدمام ومواعيد الحج وأسعار التذاكر في المقال التالي
يتسال الكثير من مواطنين المملكة والمقيمين عن مواعيد قطارات الدمام الرياض والعكس واسعار التذاكر وكيفية الحجز ومن خلال مقالي سوف نوضح كل ذلك بالتفصيل حتى يسهل على راغبي ركوب القطار فى حجز مواعيد الركوب ومعرفة مواعيد الوصول بوسيلة سفر مريحة وامنه ، حيث اعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عن أتاحة لعملائها إمكانية حجز القطار من الرياض إلى الدمام في السعودية إلكترونيا، وإتاحة العديد من المزايا في التطبيق فهو يسمح لك بحجز التذاكر إلكترونيا وبطريقة سهلة وسريعة كما أن تطبق سار يجعل من السهل التغيير في موعد رحلتك وبكل يسر إذا اضطررت لذلك يوفر لك التطبيق إمكانية دفع رسوم التذكرة بشكل رقمي دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان لتسديد الرسوم.
مواعيد رحلات قطار الدمام الرياض:
أعلنت المحطة من خلال صفحتها الرسمية عن مواعيد رحلات قطار المتجهة من الدمام إلى الرياض بشكل يومي في المواعيد الآتية، وهي:
- يبدأ القطار رقم 6 بالتحرك في تمام الساعة 7:02 صباحاً من مدينة الرياض متجهاً إلى الدمام في تمام الساعة 11:04 صباحًأ، بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتوقف القطار أثناء الرحلة مرتين في مدة زمنية 4 ساعات ودقيقتان.
- أما بالنسبة للقطار رقم 8 يبدأ بالتحرك في تمام الساعة 9:51 صباحًا من مدينة الرياض، ويصل إلى الدمام في الساعة 13:53 مساءً.
- ويتحرك القطار رقم 10 بدءً من مدينة الرياض في تمام الساعة 12:26 مساءً، ويصل إلى مدينة الدمام في تمام الساعة 16:28 مساءً.
- يبدأ قطار رقم 12 من مدينة الرياض في تمام الساعة 15:41 مساءً، متجهاً إلى مدينة الدمام في الساعة 19:43 مساءً.
- بناءً على لائحة المواعيد يتحرك القطار رقم 14 في تمام الساعة 17:16 مساءً بدءً من الرياض، ويصل إلى الدمام في الساعة 21:21 مساءً.
- بالإضافة إلى بدء القطار رقم 18 رحلته في تمام الساعة 18:42 مساءً بدءً من الرياض، ويصل إلى الدمام في الساعة 22:44 مساءً.
قيمة أسعار تذاكر حجز قطار الدمام الرياض:
نظراً لتساؤل العديد من المسافرين سواء كان من المواطنين أو المقيمن في المملكة العربية السعودية حول أسعار التذاكر بعد التغيير الجديد داخل المملكة، وتحسباً لأي تغيير نعرض قائمة هذه الأسعار:
- في حال رغبة المسافر في السفر من خلال الدرجة الأولى كاملة تبلغ سعر التذكرة 130 ريال سعودي، أما في حالة رغبته في السفر في الدرجة الأولى أنصاف تبلغ سعر التذكرة 65 ريال سعودي.
- وبناء على أسعار التذاكر الجيدية أصبحت قيمة تذكر قطار الدمام الرياض الدرجة الأولى رضيع مبلغ قدره 13 ريال سعودي.
- أما في حالة اختيار المسافر قطار الرياض الدرجة الثانية نوعها طليعة كاملة يكون سعرها مبلغ قدره 75 ريال سعودي، وفي حالة كانت أنصاف تكون التذكرة سعرها حوالي 38 ريال سعودي.
كيفية حجز القطار من الرياض إلى الدمام:
حيث يتم حجز القطار من الرياض إلى الدمام في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الرابط الالكتروني لموقع الخطوط الحديدية السعودية سار الرسمي.
- يقوم المسافر باختيار محطة الوصول وتحديد مدينة الدمام.
- ثم عليك بتحديد تاريخ الرحلة واختيار نوع التذكرة ما إن كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.
- ثم تقوم بان تختار عدد التذاكر والعمر.
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة اختيار الرحلة.
- ثم عليك بان تقوم بالاطلاع على ملخص الرحلة، والرحلة المناسبة.
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة متابعة، ثم اقرأ شروط السفر.
- الضغط على أيقونة قبول.
- ثم تقوم بملء وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك من بينها كتابة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- ثم عليك بكتابة الاسم الأول واسم العائلة وبيانات الاتصال.
- الضغط على أيقونة متابعة.
- اختيارالمسافر طريقة الدفع المناسبة لك.
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