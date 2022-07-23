زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مناطق جنوب غرب إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 07:25 مساءً - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة مناطق في جنوب غرب إيران، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأدى الزلزال إلى هزة أرضية محسوسة لسكان إمارى دبى بالإمارات العربية المتحدة.

يذكرأن، أعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب الخميس الماضى، مقاطعة "سمر الشرقية" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غرب بلدة "هرنانى"، وعلى عمق 28 كيلومترا.