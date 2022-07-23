البيت الأبيض: بايدن لا يزال يعانى من التهاب بالحلق والسعال وتعب فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 07:25 مساءً - أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يزال يعاني من التهاب بالحلق والسعال وتعب في الجسم، حسبما شبكة العربية، وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أن صحة الرئيس بايدن تواصل التحسن بعد إصابته بكورونا.

يذكرأن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يخضع للعزل بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمارس عمله بصورة طبيعية.

ونقل تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم السبت، عن الطبيب المعالج للرئيس بايدن قوله "إن حالته الصحية تتحسن، لكنه يأخذ أدوية إضافية لضبط حرارة جسمه ومعالجة السعال