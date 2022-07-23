الداخلية التونسية تعلن السيطرة على حرائق بغابات مدينة مرناق ‎

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السيطرة على جيوب نارية، كانت قد اندلعت بمدينة مرناق بولاية بن عروس شمالى البلاد مساء أمس الجمعة، وذلك بعد نجاح عملية الإطفاء التى شاركت فيها طائرات مروحية ووحدات من الجيش الوطنى وفرق إطفاء من الحماية المدنية وعناصر من المتطوعين التابعين لجمعية التطوع فى خدمة الحماية المدنية نظرا لاستحالة الوصول إلى مكان الحريق باستعمال شاحنات الإطفاء لصعوبة التضاريس بالمنطقة.





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أنه ولليوم الخامس على التوالى تواصلت جهود وحدات الإطفاء الميدانية التابعة للديوان الوطنى للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وبدعم جوى من جيش الطيران، فى إطار تفعيل مخطط مجابهة الكوارث لإخماد بعض الجيوب النارية للحريق التى تساهم الرياح فى تأججها من حين إلى آخر بسبب مخلفات الحريق الذى اندلع فى 18 يوليو الجارى ببرج السدرية وامتد إلى جبل بوقرنين. ولفتت إلى أنه تمت السيطرة على جميع الجيوب النارية بالمنطقة وتمّ الإبقاء على جميع الإمكانيات البشرية والمادية على عين المكان للمراقبة والقيام بعملية التبريد مع التدخل لإخماد الجيوب النارية التى قد تندلع من حين لآخر بفعل عامل الرياح.

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