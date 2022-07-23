عاجل- الإمارات: هزة أرضية يشعر بها سكان دبى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن محطات الشبكة الوطنية الإماراتية، لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطنى للأرصاد" سجلت زلزال بقوة 5.3 درجة – ريختر فى منطقة مجاورة الساعة 20:07 حسب التوقيت المحلى لدولة الإمارات. وأوضحت الصحيفة أن الزلزال كان محسوساً فى مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير.

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