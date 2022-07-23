الدفاع الروسية: دمرنا 11 مقاتلة بدون طيار أوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوى الروسية دمرت 11 طائرة مقاتلة أوكرانية بدون طيار فى منطقتى خيرسون وخاركوف ودونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المتحدث -فى بيان صحفى، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قدرات الدفاع الجوى الروسية على 11 طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من منطقة خاركوف ومنطقة نيكولاييف ومنطقة خيرسون وفى دونيتسك".

وأضاف كوناشينكوف أن الطائرات المقاتلة وقوات المدفعية الروسية قصفت أكثر من 240 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية فى عمليتها الخاصة فى أوكرانيا.

وتابع: "تواصل الطائرات العملياتية -التكتيكية وطائرات الجيش والقذائف والمدفعية- شن ضربات ضد المنشآت العسكرية فى الأراضى الأوكرانية. وفى الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت 12 مركز قيادة وأربعة مستودعات للذخيرة فى منطقة نيكانوروفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولايف".