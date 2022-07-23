العالم اليوم - درة: لهذه الأسباب أردت المشاركة في فيلم الرعب "جدران"

انتم الان تتابعون خبر درة: لهذه الأسباب أردت المشاركة في فيلم الرعب "جدران" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 07:18 مساءً - أعربت الفنانة التونسية، درة، عن سعادتها الشديدة بأول بطولة مطلقة لها من خلال فيلم "جدران"، الذي عرض على منصة إلكترونية مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه يتناول قصة مليئة بالغموض والتشويق في إطار الرعب.

وعن الأسباب التي حمستها لخوض أول بطولة مطلقة لها عبر المنصات الإلكترونية، قالت درة في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "تجربة جديدة ومميزة، خاصة أنها على غرار أفلام سينمائية عالمية".

وتابعت: "العديد من العوامل لعبت دورا في خوضي هذه التجربة المختلفة، من بينها شركة الإنتاج، وأن الفيلم سيعرض على منصة إلكترونية، فهذه المنصات تكون اختياراتها مدروسة بشكل جيد جدا".

وعن الصعوبات التي واجهتها في شخصية "ليلى"، التي تجسدها ضمن أحداث فيلم "جدران"، كشفت درة أن دورها "يعتمد كثيرا على تجسيد الشعور الداخلي والتعبير بالنظرات، لينعكس تحول الشخصية من الداخل"، معتبرة أن هذا "أصعب شيء يمكن أن يفعله الممثل".

وأضافت: "شخصية ليلى تشبهني إلى حد ما، لكن لكل منا قصة عائلية مختلفة"، مشيرة إلى أن قصة الفيلم فيها شيء من الغموض والرعب، "لكن في الأصل هي قصة إنسانية".

وعن وجود الفنان اللبناني نيقولا معوض، معها في العمل، قالت الفنانة التونسية: "هذه ليست أول مرة نمثل فيها مع بعضنا البعض، فقد تعاوننا معا من قبل في مسلسل (بلا دليل)، وهو صديق وممثل مميز ومثقف، وسعدت جدا بالعمل معه".

وعن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "المتهمة"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر منصة إلكترونية أيضا، قالت درة: "العمل مميز ومختلف في كل شيء، من حيث الاسم والدور والقصة، لذلك أعتبره مفاجأة قوية للجمهور، خصوصا أن دوري جديد ومختلف وسأظهر بشكل لم يرني به الجمهور من قبل".

وختمت الفنانة التونسية حديثها، بالتأكيد على أنها "تحضر مفاجأة مميزة وجديدة" لجمهورها، من خلال بطولتها لعرض مسرحي، لكنها فضلت عدم الإفصاح عن تفاصيله الآن، واعدة جمهورها بأنها ستظهر فيه بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل.