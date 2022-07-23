الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة، وذلك في أعلى تنبيه تصدره المنظمة الدولية.
وقالت المنظمة أن مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رغم أطلقه أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة، الا انه أكد أن انتشار جدري القردة يبقى تحت السيطرة في العالم عدا أوروبا التي تزيد فيها المخاطر.
واوضحت المنظمة وفقاً لموقع روسيا اليوم الاخباري أن مرض جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت تسجيل المزيد من الإصابات حول العالم بجدري القردة.
وتحدث غيبرييسوس عن تسجيل أكثر من 16000 إصابة بجدري القرود في 75 دولة، وأن خمس أشخاص توفوا نتيجة تفشي المرض.
ومنذ رصد أولى الإصابات بجدري القردة مطلع مايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس، ومن ثم انتشر في كل أنحاء العالم، فيما كانت أوروبا بؤرته.
ويعتبر جدري القردة الذي اكتشف لدى البشر عام 1970م أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.