الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية

الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالميةأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة، وذلك في أعلى تنبيه تصدره المنظمة الدولية.

وقالت المنظمة أن مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رغم أطلقه أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة، الا انه أكد أن انتشار جدري القردة يبقى تحت السيطرة في العالم عدا أوروبا التي تزيد فيها المخاطر.

واوضحت المنظمة وفقاً لموقع روسيا اليوم الاخباري أن مرض جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت تسجيل المزيد من الإصابات حول العالم بجدري القردة.

وتحدث غيبرييسوس عن تسجيل أكثر من 16000 إصابة بجدري القرود في 75 دولة، وأن خمس أشخاص توفوا نتيجة تفشي المرض.

ومنذ رصد أولى الإصابات بجدري القردة مطلع مايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس، ومن ثم انتشر في كل أنحاء العالم، فيما كانت أوروبا بؤرته.

ويعتبر جدري القردة الذي اكتشف لدى البشر عام 1970م أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980م.