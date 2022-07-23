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عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين الآن بالخطوات التي تسهل على كل أم أو أب أو طالب وطالبة الحصول على الدرجات النهائية لهذا العام 2022، الذي تقدم للامتحان فيه نحو 87 ألف طالب وطالبة، كان عدد الطلاب تقريباً 39 ألف طالب، بينما جاء عدد الطالبات 48 ألف طالبة، وتم تقسيم الطلبة والطالبات إلى التخصصات العلمية والأدبية والشرعية وريادة الأعمال والاقتصاد، لذا تبدأ الآن أول أيام الاستعلام عن نتيجة الثانوية فلسطين 2022، نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين الآن بالخطوات

يمكنك بكل سهولة تنزيل ملف نتائج توجيه 2022 من خلال رابط الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة 2022، التي قدمته وزارة التربية والتعليم للتسهيل على الطلاب والطالبات والأسر، لذا تتمكن من خلال رقم المقعد أو الاسم الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. اكتب في المكان الفارغ اسم الطالب. سجل رقم المقعد من 6 إلى 8 أرقام. اضغط فوق أيقونة البحث.

رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم

بالاسم فقط أو برقم الجلوس يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج التوجيهي لهذا العام، الذي أصبح الاهتمام المشترك بين الأبناء والبنات والإباء والأمهات في هذه الساعات، وبدأت تبحث الأسر الفلسطينية عن الرابط الرسمي الذي يعرض نتيجة التوجيهي فلسطين 2022.

كم باقي لنتائج التوجيهي 2022

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطيني (صادق الحضور) موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام في صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022.

يذكر أن اختبارات التوجيهي فلسطين لهذا العام قد انطلقت في منتصف شهر يونيو 2022، وسط إجراءات احترازية قوية، لعدم تعرض أحد من الطلاب والطالبات إلى عدوي الأمراض الجديدة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في فلسطين والعالم العربي كله، والتي أبرزها فيروس كورونا.

تذكير هام: يستعد فريق العمل لوضع نتيجة كل طالب في صندوق التعليقات، لذا نحن بحاجة إلي اسمك ورقم الجلوس في التعليقات أسفل هذا المقال رابط فحص نتيجة الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين.