يبحث الكثير من المواطنين عن نتائج حركة المعلمين بالنقل الخارجي 1443 عبر نظام نور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تلتزم وزارة التربية والتعليم السعودية بتوفير كافة سبل الراحة للكوادر التعليمية، توفير النقل الداخلي والخارجي لمن يرغبون في ذلك حيث يُسمح لهم بالمرور عبر نظام نور وادخال البيانات بطريقة بسيطة ومريحة عبر نظام نور.

نتائج حركة المعلمين بالنقل الخارجي 1443 عبر نظام نور

تعلن نتائج حركة المعلمين والمعلمات يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ لتسهيل النقل الخارجي للمعلمين لتطوير فرص العمل لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين 1443

يمكن للمدرسين والمدرسات في المملكة العربية السعودية التحقق من نتائج التحويل للمعلم 1443 باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى رابط نظام نور.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

ثم بعد ذلك اضغط على زر خدمات شؤون أعضاء هيئة التدريس.

يمكنك أيضًا اختيار خدمة الاستعلام عن التحويل الخارجي.

وبعد ذلك ستظهر لك نتائجك بعد ذلك والتي ستشمل ما يلي: (إما أن تعتذر عن عدم تلبية رغبة المعلم في التحويل / أو قبول المعلم وإظهار جميع تفاصيل التحويل حسب الرغبة).

أهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 1443

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة محددة من الإجراءات والضوابط على النحو التالي: