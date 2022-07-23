رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان من الموقع الرسمي بالوزارة

تزايد البحث عن نتيجة شهادة الأساس السودان ، وأكدت وزارة التربية والتعليم بالسودان عن قرب ظهور هذه النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وجمع الدرجات الخاصة لكل طالب، ويرجع القلق على ظهور النتيجة أن هذه الشهادة مهمة جدًا، حيث أنها تنقل الطالب من مراحل التعليم الأساسي إلى الدراسة بمرحلة التعليم الثانوي.

نتيجة شهادة الأساس السودان

قررت وزارة التربية والتعليم عن قرب ظهور نتيجة شهادة الأساس السودان وأقرت أيضًا:

أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء إمتحانات هذه المرحلة 237 ألف من الطلبة والطالبات.

وقامت الوزارة بتوزيع الطلاب على 1221 قاعة ومركز امتحانات تم تجهيزها من قبل الوزارة.

وفرت الوزارة مجموعة من المعلمين من أصحاب الخبرات لإتمام عمليات التصحيح وجمع درجات الطلاب.

وقامت أيضًا الوزارة بتجهيز الموقع الرسمي للوزارة لاستقبال النتائج.

يتم الإعلان عن النتيجة عن طريق الرابط الخاص بموقع الوزارة.

الاستعلام عن النتيجة

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط استعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان ويقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية للحصول على النتيجة:

دخول الطالب على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم.

الدخول على الصفحة الرئيسية بالموقع.

الضغط على زر النتائج.

الضغط على زر النتائج. إختيار نتيجة شهادة الاساس.

إدخال الطالب البيانات الخاصة به.

إدخال الطالب البيانات الخاصة به. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر البحث.

النقر على زر البحث. يتم ظهور النتيجة بكافة التفاصيل الخاصة بها ودرجات الطالب كاملة.

يستطيع الطالب تقديم الشكاوى في حالة عدم رضا الطالب عن الدرجات الخاصة به.

تعتبر نتيجة شهادة الأساس السودان من أهم الشهادات التي يترقب الطلاب ظهورها، وتعتبر هي طريق الانتقال إلى الدراسة في المرحلة الثانوية أو التحاقه بالتعليم الفني، لذلك تهتم الوزارة بعمليات التصحيح بدقة وجمع الدرجات الخاصة بالطالب، وتبذل قصارى جهدها حتى يتم ظهور النتيجة في أقرب وقت.