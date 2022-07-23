نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الأمن العام 1443 للنساء عبر أبشر وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للمرور في السعودية عن فتح باب التسجيل على وظائف الأمن العام للنساء وذلك ابتدأ من اليوم السبت الموافق 23 يوليو 24 من ذو الحجة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذو الحجة، مشيراً إلى أن الوظائف المتوفره برتبة ملازم، وسوف نوضح لكم شروط التقدم على تلك الوظيفة ورباط التقديم الذي أعلنته المديرية العامة للمرور.

خطوات التقدم على وظائف الأمن العام للنساء 1443 عبر أبشر

أولاً الدخول على بوابة أبشر للتوظيف.

تسجيل المعلومات المطلوبة وهي الأسم وكلمة المرور.

الضغط على تقديم الأمن العام.

اختيار وظائف الأمن العام للنساء.

تسجيل البيانات الشخصية لإتمام عملية التسجيل في وظائف الأمن العام.

الضغط على زر الإرسال.

الاحتفاظ برقم الطلب وذلك للإطلاع على النتائج وقت إعلانها.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو مؤهل أعلى من ذلك. السن لا يقل عن 25 عام، وألا يزيد عن 35 عام. يشترط ألا يقل طول المتقدمة عن 155، وأن يكون الطول متناسق مع الوزن. اجتياز اختبار الفحص الطبي. حسن السير والسلوك للمتقدم، وألا يكون سبق لها الحكم في قضية تحل بالأمانة العامة أو الشرف. إذا كانت المتقدمة متزوجة يشترط أن يكون زوجها سعودي الجنسية. تقديم هوية وطنية سارية المفعول.

الراتب المتوقع لوظائف الأمن العام للنساء

من المتوقع أن يكون رواتب الأمن العام للنساء المعلن عنها من جانب المديرية العامة للمرور بالسعودية والذي بدأ اليوم التسجيل فيها، أن يكون 8500 ريال شهرياً، وذلك ما قد دفع بالعديد من السيدات السعوديين لتقديم على تلك الوظيفة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443 بالسعودية

شهادة تفيد بإتمام اختبار القدرات. أصل شهادة المؤهل العلمي. صورة البطاقة العائلية. بطاقة الهوية الوطنية صوره منها. تقديم 2 صورة شخصية. شهادة اختبارات التحصيلي الأصلية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بوظائف الأمن العام للنساء وشروط التسجيل فيها، والرابط الرسمي لتسجيل في تلك الوظائف، بالإضافة لتوضيح الاوراق المطلوبة في تسجيل على وظائف الأمن العام للنساء.