رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم في السودان result.esudan.gov.sd

نترقب معكم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2022 في ولاية الخرطوم بدولة السودان والتي يترقبها جميع طلاب الصف الثامن وأولياء أمورهم، وذلك بعد أن قاموا بأداء الامتحانات خلال الفترة الماضية والتي استمرت بداية من يوم 22 إلى 30 مايو 2022، ومنذ انتهاء الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي قام الجميع بترقب الإعلان عن النتائج، والتي أعلنت الوزارة بانها سوف تصدر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك من أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة الخاصة بهم والتي يتم استخراجها من خلال الإنترنت وبدون الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية، وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة على جميع الطلاب والأهالي الذين يترقبون إعلان النتائج من أجل الاطمئنان على درجاتهم قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد.

نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم

وبعد الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد صدور النتيجة قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بشكل رسمي أن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده داخل قاعة الوزارة بولاية الخرطوم، وذلك غداً الأحد الموافق 24 يوليو 2022 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت السودان، وسوف يتم خلال المؤتمر الصحفي والذي سوف يشهد تواجد السيد وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارة، ومن المقرر أن يتم خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة التي يترقبها الكثيرين.

رابط الحصول على نتائج شهادة الأساس 2022

ومن أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على النتائج الخاصة بهم قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بأن النتيجة سوف تكون متاحة أمام الجميع من خلال الموقع الإلكتروني والذي تم إعداده على أعلى مستوى من أجل تحمل الإقبال الكبير المتوقع عليه عقب نشر النتيجة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات التالية: