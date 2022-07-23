نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 moe.gov.sd وزارة التربية … في المقال التالي
منذ الأمس إلى الآن يترواد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار عن موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس السودان، حيث بدأ الطلاب والطالبات في إرسال كافة الأسئلة حول نتيجة شهادة الأساس، حيث ردت وزارة التربية والتعليم على الطلاب أن النتيجة صوف تظهر قريباً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وأن نسب النجاح هءا الترم مرتفعة عن الترم السابق، وينبغي على الطلاب عدم القلق بشأن النتيجة وذلك بسبب أنه تم مراجعة تصحيح أوراق الامتحانات مرة أخرى لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة.
نتيجة شهادة الأساس السودان
أعلن وزير التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس السودان يوم السبت 24/7/2022 وذلك في تمام الساعة 8:30 صباحاً، وأنه يتم مراجعة النتيجة جيداً من قبل المعلمين والمعلمات في الكنترول.
سوف يتم رصد كافة درجات ومجموع الطلاب والطالبات النهائي خلال الساعات القليلة القادمة.
أن النتيجة سوف ترفع على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان
- اضغط على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
- سجل دخول جديد.
- اختر كلمة “نتيجة شهادة الأساس”.
- حدد العام الدراسي 2022.
- دون رقم الجلوس والاسم.
- دون رمز التحقق الموجود أمامك على الصفحة.
- ثم اضغط على كلمة “بحث”.
- سوف يتم عرض كافة الدرجات والمجموع النهائي للطالب.
الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان عن طريق رقم الجلوس
- يجب التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.
سجل حساب جديد.
- اضغط على كلمة “نتيجة شهادة الأساس السودان” من القائمة الرئيسية.
- دون الاسم ورقم الجلوس ورقم المقعد ورمز التحقق.
- ثم اضغط على كلمة “بحث”.
- كما أنه فيما بعد انتظر قليلاً.
سوف يظهر لك كافة درجات الطالب ومجموعه الكلي.
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