العراق: الدفاع المدنى يخمد حريقا فى القصر الأبيض بالعاصمة بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لمديرية الدفاع المدنى العراقية، إن "فرق الدفاع المدنى تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية تحتوى على معمل للآثاث، ومذخر للأدوية، وورش صناعية لتصليح تبريد السيارات فى منطقة القصر الأبيض بوسط بغداد".
وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدنى طوقت الحادث من عدة محاور، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة، لتنهى أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية".
وأشار البيان إلى أنه "على إثر الحريق، طلب الدفاع المدنى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".
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