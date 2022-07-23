عاجل.. الصحة العالمية تعلن جدرى القردة حالة طوارئ عالمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 17 ألف إصابة بجدرى القردة فى 74 دولة حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أن التطعيم ضد جدرى القردة لا يوفر حماية فورية من المرض، مشيرة إلى أنه يمكن وقف انتشار جدرى القردة بالوسائل المتاحة حاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الخميس الماضى، أنها تدرس تصنيف مرض جدرى القردة "حالة طوارئ عالمية".

وجدرى القردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.