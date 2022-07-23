صحيفة صينية: الولايات المتحدة تكثف أنشطتها فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمركز أبحاث صينى، فإن مدمرة صاروخية دخلت المياه التى تطالب الصين بها، 3 مرات فى الأسبوع الماضى، حيث عبرت مدمرة الصواريخ "يو إس إس بينفولد" مضيق تايوان يوم الثلاثاء الماضى بعد الإبحار بالقرب من جزر سبراتلى المتنازع عليها فى 16 يوليو الجارى وجزر باراسيل فى 13 يوليو الجارى خلال ما تسميه الولايات المتحدة بـ "عمليات حرية الملاحة" على حد وصف الصحيفة الصينية.

ووصف مدير مبادرة فحص الوضع الاستراتيجى لبحر الصين الجنوبى هو بو، تحركات بينفولد بأنها استفزازية، قائلا إنه "من النادر رؤية سفينة حربية أمريكية تتحدى المياه الإقليمية التى تطالب بها الصين ثلاث مرات فى مثل هذه الفترة القصيرة".

وأكد أن رحلات السفن الحربية الأمريكية بالقرب من الجزر المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى كانت نادرة نسبيا فى السابق، مضيفًا أنه "فى الماضى، على سبيل المثال قاموا بمثل هذه الرحلات عندما كانوا يمرون عبر بحر الصين الجنوبى للزيارات أو التدريبات مروراً بهذه الجزر المتنازع عليها فى الطريق ولكن ليس 3 مرات فى أسبوع".

وأشار المسئول الصينى إلى أن الزيارات المتكررة المتتالية لسفينة حربية واحدة "نادرة نسبيا"، مضيفا أن البحرية الأمريكية كانت تعبر مضيق تايوان مرة واحدة فى الشهر.

وبحسب مصادر إعلامية صينية أخرى، لم يتوقف الأمر عند تزايد نشاط بينفولد فقط، حيث إن عمليات الاستطلاع المضاد للغواصات من قبل الطائرات العسكرية الأمريكية قد تكثف أيضًا مؤخرًا، حيث تعمل 28 طائرة عسكرية أمريكية فى بحر الصين الجنوبى بما فى ذلك 15 طائرة استطلاع كبيرة و13 طائرة على الأقل من طراز (بى-8 إيه بوسيدون) المضادة للغواصات.

وأضافت أنه تم رصد المزيد من سفن الدعم التابعة للبحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى مع وجود ما لا يقل عن 6 سفن هناك مؤخرًا، بما فى ذلك سفن الإمداد بالغواصات وناقلات النفط وهو ما يعكس أيضًا كثافة الأنشطة العسكرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن التوترات تصاعدت فى مضيق تايوان مؤخرًا مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، المقررة إلى تايبيه التى أثارت رد فعل غاضبا من بكين.