إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطينى لدى وجوده فى يافا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أحمد محمد كبها (24 عامًا) تعرض للاعتداء ثم الطعن من قبل أحد الإسرائيليين.

وأضافت هذه المصادر أن الشاب -الذى كان قد فرغ من عمله- تلقى عدة طعنات فى الظهر والصدر.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى "جنين" الحكومى ليتلقى العلاج.