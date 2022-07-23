إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطينى لدى وجوده فى يافا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أحمد محمد كبها (24 عامًا) تعرض للاعتداء ثم الطعن من قبل أحد الإسرائيليين.
وأضافت هذه المصادر أن الشاب -الذى كان قد فرغ من عمله- تلقى عدة طعنات فى الظهر والصدر.
وجرى نقل الشاب إلى مستشفى "جنين" الحكومى ليتلقى العلاج.
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