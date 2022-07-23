أوكرانيا والاتحاد الأوروبى يدينان الهجوم الروسى على ميناء أوديسا

وقال المتحدث باسم الوزارة الأوكرانية أوليج نيكولينكو -فى بيان نشرته على موقع الوزارة الإلكترونى- "استغرق الأمر من روسيا أقل من 24 ساعة لشن هجوم صاروخى على ميناء أوديسا لتقوض الاتفاقات وتخلف بالوعود التى قطعتها فى الوثيقة الموقعة أمس بإسطنبول".
وأضاف: "تؤكد أوكرانيا ضرورة التنفيذ الصارم للاتفاقيات المتعلقة باستئناف التصدير الآمن للسلع الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، هى أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينى.. وندعو الأمم المتحدة إلى ضمان وفاء روسيا بالتزامتها فيما يتعلق بالتشغيل الآمن لممر الحبوب".
واختتم المتحدث بيانه قائلًا "فى حالة عدم تنفيذ الاتفاقية، فستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الغذاء العالمية".
ومن جهته، قال منسق السياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى تغريدة على موقع (تويتر) نقلتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية، إن "ضرب هدف جوهرى لتصدير الحبوب بعد يوم من توقيع اتفاقات إسطنبول يعد أمرا جديرا بالشجب بصفة خاصة، ويظهر مجددا تجاهل روسيا التام للقانون والالتزامات الدولية".
ومن ناحية أخرى، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف "إن السفن الأجنبية لاتزال محتجزة فى ستة موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التى زرعها الجانب الأوكرانى حول تلك الموانئ".
وأضاف "لا تزال 70 سفينة أجنبية محاصرة فى ستة موانئ (خيرسون، ونيكولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجنى)"، موضحا أن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذى تسبب به نظام كييف لم يسمح للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك خطر على الملاحة جراء الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية للموانئ، ومن انجراف بعض الألغام الأوكرانية، التى انتزعت من مراسيها إلى سواحل دول البحر الأسود.
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