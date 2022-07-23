رئيس وزراء تايلاند يجتاز تصويتا بحجب الثقة

جدة - نرمين السيد - نجا رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، من تصويت بحجب الثقة فى البرلمان، اليوم السبت، وذلك بفضل دعم كاف حصل عليه من النواب، ليجتاز بذلك آخر اختبار رئيسى له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى غضون الـ11 شهرًا المقبلة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، أظهر فرز أصوات بثه التلفزيون على الهواء حصول برايوت تشان أوتشا، الذى وصل فى بادىء الأمر إلى السلطة عام 2014، على الأصوات المطلوبة للنجاح، ما يضمن مكانه كرئيس للوزراء حتى تنتهى فترته فى مارس من العام المقبل.

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