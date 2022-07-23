واشنطن: مقتل مواطنين أمريكيين فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لشبكة "ABC نيوز"، قال المسؤول الأمريكى: "يمكننا أن نؤكد أن مواطنين اثنين أمريكيين لقيا مصرعيهما مؤخرًا فى منطقة دونباس، ونحن على اتصال بعائلاتهما ونقدم كل المساعدة الممكنة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت فى يونيو الماضى، وفاة المواطن الأمريكى ستيفن زابلسكى فى أوكرانيا، مكررة دعوتها للمواطنين الأمريكيين بالامتناع عن السفر إلى تلك البلاد منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.