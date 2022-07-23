العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية العراقية، إن "رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائرى"، لافتًا الى أنه "فى مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة فى الجزائر، والمقرر تنظيمها فى نوفمبر المقبل".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق فى مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق فى القمة العربية".

وتابع: "كما جرى التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة".