العالم اليوم - قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة رينتون الأميركية

انتم الان تتابعون خبر قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة رينتون الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 04:18 مساءً - أعلنت الشرطة الأميركية، يوم السبت، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة رينتون بولاية واشنطن.

وكتب قسم شرطة رينتون على "تويتر" أنه تم استدعاء رجال الشرطة في الواحدة من صباح السبت، حيث عثروا على عدد من الضحايا، 5 منهم عولجوا من إصابات بأعيرة نارية.

وذكرت الشرطة أن تحقيقا أوليا يشير إلى أن نزاعا وقع خارج حشد كبير أدى إلى إطلاق نار ربما يكون من قبل أكثر من مشتبه به، لافتة إلى أن التحقيقات متواصلة في الحادث.

وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.