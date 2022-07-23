للسعودي 5000 ريال تمويل شخصي فوري بلا تحويل الراتب عبر منصة سلفة

يمكن للمواطن السعودي في المملكة الفترة الراهنة الحصول على تمويل شخصي فوري من 1000 ريال حتى 5000 ريال سعودي بهامش ربح منافس عبر منصة سلفة الإلكترونية التي نجحت في توفير رغبات العملاء السعوديين حيث وفرت لهم التمويل الشخصي بتصريح من البنك المركزي السعودي بلا الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالمنصة كما وفرت سلفة فورية تساعد المجتمع السعودي في تلك الظروف الحالية حيث أتاحت التقديم عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي مكان أخر لتطبيق الرؤية المستقبلية في المملكة لذلك يرغب العديد من المواطنين التقديم عبر منصة سلفة للحصول على أسرع تمويل بدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد مجدولة لمدة ستة أشهر مع منح لهم ميزة الإيداع السريع في حالة تطابق الشروط والأحكام المطلوبة بالمنصة.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي عبر منصة سلفة

لكي يحصل العميل المتقدم السعودي الجنسية على تمويل شخصي فوري من منصة سلفة الإلكترونية بفترة سداد مرنة لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي ومنها إحضار أثبات الدخل الثابت الشهري من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الذي ربما يبلغ 5000 ريال سعودي على الأقل لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح كل الضوابط المطلوبة بالمنصة كما يلي:

يشترط تمويل منصة سلفة الإلكترونية توفير الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يساوي 5 آلاف ريال سعودي من أجل الحصول على التمويل الشخصي السريع.

لابد أن يمتلك العميل المتقدم السعودي عمر لا يقل عن 23 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير بعد موافقة المنصة.

يجب على العميل المتقدم توفير مدة العمل المطلوبة على الأقل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي بخلاف موظفي القطاع الخاص يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 أشهر.

كافة مميزات تمويل منصة سلفة الإلكترونية عند طلب التمويل الشخصي

منصة سلفة في السعودية توفر الكثير من المميزات التمويلية للعملاء السعوديين حيث تمنح التمويل الشخصي بموافقة سريعة بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد مرنة من شهر حتى 6 أشهر كذلك يصل مبلغ التمويل الشخصي إلى خمسة آلاف ريال سعودي وغير ذلك من الخصائص المتاحة بالمنصة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة: