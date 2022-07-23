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عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام نساء في إدارة المرور على رتبة جندي 1443 ابشر للتوظيف أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة السعودية عن بعض الوظائف الخالية المتوفرة للنساء في المجال المهني وذلك ضمن مجموعة من الشروط والضوابط المحددة حيث يمكن التقديم للالتحاق بأحدي هذه الوثائق من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو المتخصص للتوظيف والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وعلى كيفية التقديم وشروط القبول وبعض التفاصيل الأخري الهامة الخاصة بالتقديم

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443

قد نوهت منصة ابشر للتوظيف عن الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف المرور للنساء التي أعلنت عنها الأمن العام وهي كما يلي:

شرط أساسي أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والديها خارج البلاد لخدمة المملكة.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها من قبل وزارة التعليم في المملكة ويفضل من لديها مؤهل اعلي.

من الضروري أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما وألا يزيد عن 35 عاما وقت التقديم.

يجب ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ولذلك بشرط تناسب الطول مع الوزن للجسم.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

كما أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة.

لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية عند التقديم.

ألا يكون سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في أي جهة حكومية.

يجب أن تجتاز المتقدمة كافة اجراءات واختبارات القبول من اختبارات الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح.

في حال الشهادة الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع اعتمادها.

متطلبات التقديم من الأوراق والمستندات المطلوبة في وظائف الأمن العام للنساء 1444

قامت مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب توافرها لدى النساء الراغبات في التالي:

صورة واضحة مطابقة لأصل الشهادات الأصلية للمؤهل العلمي التي حصلت عليه المتقدمة (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها). أيضا صورة مطابقة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة السعودية الجنسية. أحضار عدد 6 صور شخصية واضحة الملامح بخلفية بيضاء وحديثة قياس 4×6 للتقديم على وظائف الأمن العام.

موعد التقديم في ابشر وظائف المرور للنساء وظائف الأمن العام

يبدأ التقديم في وظائف الأمن العام للنساء وظائف المرور 1443 من يوم السبت بتاريخ 24/12/1443 هجرية المقابل 23/07/22 ميلادية وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 29/12/1443 هجرية بالمقابل 28/07/2022 ميلادي .

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م. ⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م.



⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 22, 2022

والجدير بالذكر.. عملية التسجيل في الأمن العام للنساء من خلال منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية والقائمة بأعمال الإعلان عن الوظائف العسكرية الخالية وأيضا استقبال كافه طلبات التقديم على الوظائف.