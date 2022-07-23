موعد صرف راتب الشهر الجديد لجميع العاملين وطرق الحصول عليه بكل سهولة موعد صرف راتب التقاعد 1443

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد من أهم الأشياء التي تحظى باهتمام كبير من أصحاب معاش التقاعد لمعرفة موعد الحصول على راتب التقاعد الخاص بهم لإعانتهم على متطلبات الحياة، قامت الحكومة السعودية بتحديد مواعيد ثابتة لتقاضي راتب التقاعد، في السطور القادمة سوف نتناول كل ما يخص هذا الشأن.

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد للعسكرين والمدنين وطرق صرف الراتب

موعد صرف راتب التقاعد

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد مدة زمنية محددة كل شهر يتم خلالها صرف رواتب التقاعد الخاصة بالمستفيدين وهذا يتم خلال الفترة الزمنية من اليوم 25 من الشهر إلى آخر يوم بالشهر، وهذا يتم بكل شهر من شهور العام وفي حالة تصادف وقت نزول راتب التقاعد مع يوم به عطلة رسمية يتم تأجيل صرف الراتب لمدة يوم فقط لا غير، كما يمكن في بعض الأحيان أن يتم صرف الرواتب يوم قبل الميعاد المحدد من قبل وهذا ما تقرره الجهات المعنية في الدولة.

مواعيد صرف راتب التقاعد الجديد

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد صرف رواتب التقاعد بالشهور القادمة وذلك في المواعيد الأتية.

راتب شهر يوليو: تم إعلان موعد صرف الراتب التقاعدي في يوم 25 من شهر يوليو الموافق 26 من ذي الحجة لعام 1443.

راتب شهر أغسطس: من المفترض أن يتم صرف راتب شهر أغسطس في 25 من الشهر الذي يوافق 27 من شهر محرم لعام 1444 هجريا.

شروط الحصول على راتب التقاعد

وضعت الهيئات الخاصة المسئولة عن صرف رواتب التقاعد مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على راتب التقاعد مثل.