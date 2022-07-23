رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس ونتائج الصف الثامن الخرطوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، يتزايد البحث عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة شهادة الاساس الخرطوم 2022 خلال ساعات من الآن الكترونيا، على أن تتاح في كافة المدارس بداية من صباح يوم الأحد خلال مواعيد العمل الرسمية، ويمكنك استخراج نتيجة شهادة الاساس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فور الإعلان عنها.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 في صباح غدا السبت الموافق 23 من شهر يوليو الجاري، وذلك بعدما انتهت أعمال تصحيح اوراق الامتحانات ورصد الدرجات وتجميعها بمنتهى الدقة والشفافية، حيث تم اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم في كل المواد، وكذلك مجموعهم الكلي، وقد حصل عدد من الطلاب على درجات عالية في عدد من المواد مما يبشر بأن نسبة النجاح في نتيجة شهادة الاساس 2022 ستكون مرتفعة إلى حدا كبير، وسيتم الإعلان عن اسماء الطلاب الاوائل غدا خلال مؤتمر صحفي ليتم تكريمهم، وكانت الامتحانات قد انتهت في شهر مايو الماضي في جميع المدارس وسط تطبيق اجراءات مشددة لمنع تسريب الامتحانات أو الغش بكل أنواعه، والآن نقدم لكم رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 بالخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

قم بالدخول إلى قسم النتائج.

اختر نتيجة شهادة الاساس 2022 الخرطوم.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل سليم.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيظهر لك بيان بالدرجات والنتيجة اجماليا.

رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

وقد تم التأكيد أن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 ستظهر غدا السبت عبر الموقع الرسمي للوزارة، ليتمكن كل طالب من معرفة درجاته ومجموعه بكل سهولة دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة، وهناك عدد من الولايات قد أعلنت عن نتيجة شهادة الاساس خلال الفترة الماضية مثل:”القضارف، النيل الأبيض، الجزيرة، الولاية الشمالية،…”، ومن المنتظر اعتمادها في ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

من المقرر أن تعلن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 اليوم السبت عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي، حيث يمكنك الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس في كل الولايات برقم الجلوس في أقل من دقيقة بشكل الكتروني، على أن يتم توافر النتيجة بعد اعتمادها صباح غدا في كافة المدارس ليتمكن الطلاب من استخراج بيان رسمي بدرجاتهم.