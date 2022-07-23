نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم ميعاد المؤتمر الزمني وزارة التربية ولاية الخرطوم

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم زادت التساؤلات في الفترة الأخيرة بين الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الصف الثامن شهادة الأساس في السوان للعام الدراسي الحالي عام 2022، وذلك بعد اجتياز الطلاب والطالبات جميع الاختبارات النهائية حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم التابعة لولاية الخرطوم، كما أكد الوزير أن النتيجة النهائية للصف الثامن سوف يتم الاستعلام عنها من خلال الإنترنت عبر الموقع الالكتروني الرسمي الذي حددته الوزارة، وهنا سوف نعرض لكم موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس لعام 2022 في السودان.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم

من المعروف أن طلاب وطالبات الصف الثامن لشهادة الأساس في السودان ولاية الخرطوم قم اجتازوا جميع الاختبارات النهائية لعام 2022، وذلك في شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع ظهور النتيجة النهائية عبر الإنترنت عقب الساعات القليلة المقبلة في شهر يوليو لعام 2022، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح اوراق الامتحانات لكافة الطلاب والطالبات.

وأعلن وزير التربية والتعليم في السودان قرار بشأن توجه جميع الطلاب والطالبات بعد الاستعلام عن النتيجة النهائية للصف الثامن من خلال الإنترنت إلى المدرسة الخاصة بجميع الطلاب، وذلك لكي يتمكنوا من استلام الشهادة الاصلية الورقية المعتمدة من المدرسة، والتأكد إلى الانتقال للمرحلة التالية بنجاح وتفوق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان الخرطوم

عند التأكد من ظهور نتائج الصف الثامن لشهادة الأساس للعام الدراسي الحالي عام 2022، يمكنك الاستعلام عن النتيجة النهائية بالطريقة الآتية: