نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم ميعاد المؤتمر الزمني وزارة التربية ولاية الخرطوم في المقال التالي
نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم زادت التساؤلات في الفترة الأخيرة بين الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الصف الثامن شهادة الأساس في السوان للعام الدراسي الحالي عام 2022، وذلك بعد اجتياز الطلاب والطالبات جميع الاختبارات النهائية حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم التابعة لولاية الخرطوم، كما أكد الوزير أن النتيجة النهائية للصف الثامن سوف يتم الاستعلام عنها من خلال الإنترنت عبر الموقع الالكتروني الرسمي الذي حددته الوزارة، وهنا سوف نعرض لكم موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس لعام 2022 في السودان.
نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم
من المعروف أن طلاب وطالبات الصف الثامن لشهادة الأساس في السودان ولاية الخرطوم قم اجتازوا جميع الاختبارات النهائية لعام 2022، وذلك في شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع ظهور النتيجة النهائية عبر الإنترنت عقب الساعات القليلة المقبلة في شهر يوليو لعام 2022، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح اوراق الامتحانات لكافة الطلاب والطالبات.
وأعلن وزير التربية والتعليم في السودان قرار بشأن توجه جميع الطلاب والطالبات بعد الاستعلام عن النتيجة النهائية للصف الثامن من خلال الإنترنت إلى المدرسة الخاصة بجميع الطلاب، وذلك لكي يتمكنوا من استلام الشهادة الاصلية الورقية المعتمدة من المدرسة، والتأكد إلى الانتقال للمرحلة التالية بنجاح وتفوق.
طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان الخرطوم
عند التأكد من ظهور نتائج الصف الثامن لشهادة الأساس للعام الدراسي الحالي عام 2022، يمكنك الاستعلام عن النتيجة النهائية بالطريقة الآتية:
- أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة التربية والتعليم في السودان، ثم قم بالضغط على زر الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان لعام 2022، بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب التي تشمل الاسم ثلاثي ورقم الجلوس المكون من أرقام، وقبل الضغط على كلمة عرض النتيجة تأكد من سلامة جميع البيانات المسجلة في الصفحة، في النهاية قم بالضغط على كلمة أظهر النتيجة وسوف تظهر لك النتيجة النهائية بعد لحظات، مصحوبة بالدرجات التي يستحقها الطالب في السنة الدراسية 2022، وبالنجاح والتوفيق للجميع في جميع الولايات في السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم ميعاد المؤتمر الزمني وزارة التربية ولاية الخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.