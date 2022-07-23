قتيل و5 جرحى فى إطلاق نار بولاية واشنطن الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال قسم شرطة رينتون فى بيان عبر "تويتر"، اليوم السبت، إنه تم استدعاء رجال الشرطة فى الواحدة صباحًا، حيث عثروا على عدد من الضحايا، من بينهم 5 أشخاص تم علاجهم من إصابات بأعيرة نارية.
كما أكدت شرطة رينتون مقتل شخص جراء إطلاق النار، موضحةً أن "هذه ليست ظروف إطلاق نار نشط"، لافتة إلى أن هناك تحقيقًا أوليًا يشير إلى أن نزاعًا وقع خارج حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، ربما يكون من قبل أكثر من مشتبه به.
كما أشار قسم الشرطة الأمريكى إلى أنه تم استدعاء العديد من الوكالات للمساعدة بسبب الحشد الكبير، مؤكدًا مواصلة التحقيقات فى الحادث.
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