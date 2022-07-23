زيلينسكى يوجه رسالة شكر لأمريكا: معا لتحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الشكر للولايات المتحدة بسبب تكثيف مساعدتها لكييف من القاذفات العسكرية، وذلك من خلال عمليات التسليم المنتظرة للمزيد من الصواريخ والمركبات والطائرات بدون طيار.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم السبت، قال زيلينسكى: "أشكرك أيها الرئيس بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة لأوكرانيا.. الأسلحة القوية، ذات الأهمية الحاسمة، ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع من تحرير أرضنا من المعتدين الروس.. أنا أقدر الصداقة الاستراتيجية بين بلدينا.. معا لتحقيق النصر!".

وأضاف أن، الحرب الطاحنة المستمرة منذ 5 أشهر، ربما تنتهى بحلول نهاية العام، إذا التزم الغرب بتعهداته بمواصلة إمداد كيف بالأسلحة الضرورية.

وتأتى تصريحات زيلينسكى بعدما أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، عن شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، بقيمة 270 مليون دولار، ليصل إجمالى المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف نحو 8.2 مليار، منذ بدء إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة نحو 36 ألف قذيفة مدفعية ومركبة، و580 طائرة بدون طيار من طراز "فونيكس جوست".

بينما حذرت روسيا أمريكا وحلف شمال الأطلسى، من أن إمداد الأسلحة لأوكرانيا سيطيل من أمد الحرب.