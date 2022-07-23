75 نائبا اردنيا يطلبون من وزير الاوقاف فتح مراكز تحفيظ القرآن التي أغلقتها الوزارة - وثيقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 23 يوليو 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- طالب 75 نائبا خلال مذكرة تم توقيعها اليوم الاربعاء من وزارة الاوقاف فتح مراكز تحفيظ القرآن التي أغلقتها الوزارة . المدينة نيوز وصلها نسخة من المذكرة وتاليا صورة عنها :

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