العالم اليوم - هنغاريا: أوروبا فشلت بملف أوكرانيا.. وحكومات تنهار كالدومينو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 02:19 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يوم السبت، أن العقوبات الغربية على موسكو لم تنجح، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال أوربان في كلمة ألقاها في رومانيا: "أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد بدلا من كسب الحرب".

وأكد رئيس الوزراء الهنغاري، وهو قومي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل، أن بلاده ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى أربعة ركائز، وهي أن أوكرانيا يمكنها كسب الحرب ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرار قيادتها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا.

وأوضح أن "هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وهناك حاجة إلى استراتيجية جديدة الآن"، مشيرا إلى أن "الحكومات في أوروبا تنهار مثل لعبة الدومينو".

وأشار أوربان لأنصاره "نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة. من الواضح تماما أنه لا يمكن الفوز بالحرب بهذه الطريقة".

وتابع قائلا إن أوكرانيا لن تفوز بالحرب بهذه الطريقة "لأن الجيش الروسي يتمتع بأفضلية كبيرة"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان أوربان قد قال من قبل إن هنغاريا غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، معتبرا ذلك عاملا لتقويض اقتصاد بلاده.