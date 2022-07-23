ألمانيا: إعادة تشغيل المحطات النووية ليست حلا لمواجهة نقص الغاز

جدة - نرمين السيد - وخلال فعالية "الأسئلة الصحيحة" التى نظمتها صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء أمس الجمعة، قالت بيربوك إنها تعتقد أن الخروج النهائى من الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام أمر صائب بناء على "الحقائق التى أعرفها الآن وبالنظر إلى ماهية التحدى الذى نواجهه".

وأوضحت الوزيرة الألمانية، أن التحدى لا يتمثل فى إمدادات الكهرباء، بل فى الغاز، قائلة: "لا أرى الطاقة النووية حلا"، وذلك فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة التى تلوح فى الأفق.

ووفقا للقانون الحالى، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية فى ألمانيا بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير، إذ تشكل المحطات الثلاث حصة تبلغ 6% من إجمالى الكهرباء التى يتم توليدها فى ألمانيا، وحتى الآن يجرى توليد حوالى 10% من الكهرباء فى ألمانيا بالغاز الطبيعى، وتتعالى الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية فى ألمانيا لتعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا.

وفى تصريحات متكررة، أكد وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، أن النقص الرئيسى ليس فى الكهرباء، ولكن فى الغاز والتدفئة بالنسبة للقطاع الصناعى، ولا يمكن لمحطات الطاقة النووية معالجة ذلك.