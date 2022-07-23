نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رواتب الأمن العام للنساء 1443 مع العلاوات ورابط التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الشباب يهتموا بفتح الباب الخاص بالقبول داخل الأمن العام ويتساءلون عن السلم التابع للرواتب، حيث أن الأمن العام من الوظائف التي يتمنى أشخاص كثيرين أن يلتحقوا بها، ولكن يجب أن تتوفر بهم الشروط والمكونات المطلوبة لهذه الوظيفة، فالرواتب عالية ومميزات الوظيفة كثيرة، وبالتالي فهي هامة للغاية، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم معلومات عن كم رواتب الأمن العام للنساء والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

كم رواتب الأمن العام للنساء

تختلف الرواتب التابعة للأمن العام إن كان الشخص جندياً أو ضابط، فعلى سبيل المثال الجندي راتب ويبدأ من 2950 ريال للجندي الأول حتى 4750 ريال للرقيب، وبالنسبة لرواتب الضباط فإنها تبدأ من 7000 ريال للملازم وصولاً إلى 28699 ريال للواء، وإليكم سلم الرواتب لأفراد الأمن العام وهي كالآتي:

علاوة الجندي بالأمن العام

إن قيمة العلاوة الخاصة بالجندي تكن مختلفة طبقاً لمستوى الخبرة المتمتع بها الشخص، وعدد السنوات الخاصة بالعمل، والرتبة الوظيفية، وإليكم علاوة الجندي بالأمن العام وهي كالآتي:

أولاً رتبة الجندي بالأمن العام 130 ريال.

الجندي الأول علاوته السنوية 145 ريال.

العريف العلاوة السنوية 175 ريال.

وكيل الرقيب 210 ريال.

الرقيب بالأمن العام 250 ريال.

الرقيب الأول 300 ريال.

رئيس الرقباء 360 ريال.

علاوة الضباط السنوية بالسعودية

إن العلاوة السنوية الخاصة بضباط المملكة السعودية تكن أيضاً محددة طبقاً للرتبة الوظيفية وخبرة الشخص، وإليكم علاوة الضباط وهي كالآتي:

بالنسبة للملازم العلاوة السنوية 380 ريال.

أما الملازم الأول الراتب يبدأ من 440 ريال.

النقيب العلاوة السنوية تبدأ من 265 ريال إلى 495 ريال.

الرائد العلاوة السنوية له 265 ريال.

المقدم علاوته السنوية 470 ريال.

بالنسبة للعقيد فالعلاوة السنوية 590 ريال.

العميد علاوته السنوية 650 ريال.

اللواء 730 ريال.

الأمن العام السعودي

إن الأمن العام مؤسسة أمنية أنشأت 1343 على يد مؤسسها الملك عبد العزيز، والأمن العام مؤسسة تتبع وزارة الداخلية للحفاظ على النظام والعمل على مكافحة الجرائم، والقيام بحماية المقدسات وتأمين الحجاج بكثير من الإدارات وهي كالآتي:

إدارة المرور العامة.

قوات أمن الطرق.

شؤون التدريب.

الإمداد والتموين.

شرطة المناطق.

إدارة التوجيه المعنوي والفكري.

التحريات الجنائية وإدارة البحث.

قوات الحج والعمرة.

الخدمات الطبية.

إدارة الأسلحة والمتفجرات.

رابط تقديم وظائف الامن العام للنساء 1444



يُمكنك التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1444 لابد من الانتقال مباشرةً إلى رابط التوظيف مباشرةً jobs.sa واتباع كافة التعليمات الخاصة وادخال البيانات الخاصة بالمتقدمين بدقة كاملة.