نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية العام الدراسي 2023 لكافة المراحل التعليمية وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم اعتمد جدول تقويم بعد أن تم تعديله لتنظيم كافة المواعيد التي تخص العام الدراسي الجديد، وهذا سيكون لكافة المدارس الأهلية والخاصة، والتقويم أيضاً به الإجازات الرسمية والعطل المطولة إلى غيرها من التفاصيل الهامة التي تلزم للسير في العام الدراسي بالشكل الصحيح، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل متى بداية العام الدراسي 2023.

متى بداية العام الدراسي 2023

إن العام الدراسي يبدأ وفقاً للمعتمد من وزارة التعليم 28 أغسطس 2022 والموافق واحد من شهر صفر 1444، وهذا لكافة المدارس العامة والخاصة وكذلك الجامعات، ولا بد من الاعتماد على التقويم حتى تتعرف على الدوام، فهو لابد من الالتزام به ويتواجد بداخله كافة الإجازات والمواعيد الدراسية، وإليكم أهم التفاصيل الواردة في التقويم الدراسي 1444 وهي كالآتي:

إن العام الدراسي يبدأ بتاريخ 28 أغسطس الموافق 1 من الشهر الهجري صفر.

العام الدراسي يتكون من ثلاثة ترم ما بين كل ترم والآخر إجازة قدرها 10 أيام.

الترم الدراسي به 13 أسبوع.

العام بأكمله يحتوي على 39 أسبوع.

الدوام سيكون حضوري للجميع ولن يتم وقف المنصات الإلكترونية.

بداية الترم الثاني 10 ربيع ثاني وينتهي مع عشرة شعبان.

الترم الأخير يبدأ 20 شعبان وينتهي الرابع من شهر ذي الحجة.

العام الدراسي يحتوي على خمس إجازات مطولة على عكس العام الدراسي 1443 الذي كان يحتوي على سبع إجازات مطولة.

يحصل الطلاب أيضاً على إجازة يوم التأسيس واليوم الوطني.

موعد عودة المعلمين والإدرايين للمدارس

إن وزارة التعليم قد وضحت ميعاد العودة للمعلمين والإدرايين بكافة مدارس المملكة وجامعاتها الحكومية والأهلية، وبالنسبة لميعاد العودة للمعلمين سيكون مع الطلاب 28 أغسطس الأول من شهر صفر، أما عن الإداريين فيختلف الأمر بالنسبة إليهم، إذ أنهم عنصراً هاماً في تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، وبالتالي فإن ميعاد عودتهم سيكون قبل الطلاب بحوالي أسبوع 24 من شهر محرم الموافق 22 أغسطس.

إجازات العام القادم 1444

إن الإجازات يتم تحديدها بالتقويم الدراسي المعتمد مع بداية كل عام عددها 56 يوم مقسمة على 10 إجازات، فالعام به إجازات متعددة يحصل عليها كافة الطلاب منهم خمس إجازات مطولة، الإجازة الفصلية التي تكون بين الترم والآخر، كما أن الطلاب أيضاً يحصلون على إجازتين اليوم الوطني ويوم التأسيس.