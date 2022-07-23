نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس السودان بالخطوات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس السودان بالخطوات الجديدة التي يمكنك الآن الإطلاع عليها، حيث بدأت في الساعات الأخيرة ينشغل الرأي العام السوداني بمعرفة نتائج التعليم الأساسي أو نتيجة الصف الثامن، لذا اتاحت وزارة التربية خصيصاً لهذا الأمر رابط إلكتروني، من خلاله يتمكن الإطلاع منه على درجات شهادة الأساس في جميع الولايات السودانية 2022، والذي يأتي في إطار حرص موقع ثقفني في تقديم خدمة عرض النتائج لكل الأبناء والبنات في السودان بالخطوات وكل سهولة ويسر مجاناً.

نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس السودان بالخطوات الجديدة

توفيراً للوقت الضائع والجهد المبذول للذهاب للمدارس للتعرف على نتائج الصف الثامن (نتائج الأساس 2022) يمكنكم من الساعة التعرف سريعاً على نتيجة الامتحانات التي انتهت في 30 مايو الماضي 2022، وبدأت من اليوم رسمياً إعلان النتائج بدأت الوزارة تدريجياً برفع نتائج الولايات كان أول الولايات التي تم رفع نتيجة امتحانات الأساس لها كانت نتيجة الأساس ولاية الجزيرة ومن ثم باقي الولايات.



استخراج نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس

كشفت المصادر التعليمية في السودان على اسهل الطرق للتعرف على نتيجة الأساس برقم الجلوس إلكترونيا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يجب على الطلبة والطالبات الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم. الدخول على قائمة الموقع الرئيسية. ادخل رقم الجلوس. تخطي رمز التحقق. انقر فوق كلمة بحث.

موقع نتائج الثامن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن رابط نتائج شهادة الأساس 2022، الذي حضر فيها الامتحان ما يقارب من 237 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 1221 لجنة، وتم تسهيل عملية الدخول وإجراء الامتحانات للطلاب والطالبات بعد بذل الوزارة قصاري جهدها لكي تتم عملية الامتحانات بنجاح، لذا تبدأ الوزارة في عقد مؤتمر صحفي توضح فيه ما تم من إجراءات أثناء الامتحانات واسماء الطلاب الاوائل في شهادة الأساس لهذا العام الدراسي، حيث يتمكن الطلاب والطالبات الإطلاع على النتيجة من خلال لينك نتائج شهادة الأساس 2022.

ونذكركم قبل الختام أن رفع النتيجة لجميع الولايات سيكون يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس السودان بالخطوات الجديدة.