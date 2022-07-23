نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتائج الترمينال 2022 | الاستعلام عن الامتحانات الرسمية في لبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الترمينال 2022 في لبنان تظل في اهتمام الكثير حيث لم يتبقى الكثير من الوقت وسوف تظهر نتائج الامتحانات ٢٠٢٢ في لبنان، قال مصدر بوزارة التربية في لبنان، أن نتائج البكالوريا في لبنان ٢٠٢٢ ستكون جاهزة قريباً، سوف يتم ظهور نتائج الترمينال عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ومراعاة الشفافية، بعد ذلك يتم اعتمادها رسمياً وتظهر نتائج الامتحانات الرسمية في كل المحافظات، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، في هذا المقال سوف نتحدث عن نتائج الترمينال 2022 في لبنان وكيفية الدخول على الموقع الرسمي لمعرفة النتائج تابعوا معنا.

رابط نتائج الترمينال 2022

تمت عمليات التصحيح منذ فترة في جنوب وشمال لبنان، ويستعد الطلاب لمعرفة نتائج الامتحانات الرسمية 2022 في لبنان برقم المترشح، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج البكالوريا في لبنان 2022 عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي وعن طريق الدخول على الرابط الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم في لبنان، لمعرفة نتائج الترمينال 2022 يجب على الطالب إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في لبنان.

بعد ذلك قم بالدخول على كلمة نتائج البكالوريا في لبنان ٢٠٢٢.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم رباعي ورقمك الامتحاني ثم اسم المدرسة المقيد بها الطالب.

بعد ذلك أنقر على خيار رقم الدورة وهى تكون الأولى.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة بحث، انتظر لحظات بعد ذلك ستظهر النتيجة حسب محافظة الطالب.

نتائج البكالوريا في لبنان

جميع الطلاب في لبنان يترقبون ظهور نتائج الترمينال 2022 حيث يوجد ضغط في كافة مراكز التصحيح استعداداً لظهور نتائج الترمينال 2022 ، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح يتم تسليم ملفات النتائج إلى وزارة التربية والتعليم في لبنان، ليتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم في لبنان الدكتور عباس الحلبي، بعد ذلك يتم رفعها تدريجاً على موقع الرسمي لنتائج الامتحانات المهنية 2022 في لبنان.

نتائج الترمينال في لبنان 2022

قد انتهي الطلاب من أداء امتحانات الترمينال الرسمية الدورة العادية 2022، قبل حلول إجازة أيام عيد الأضحى، وكثفت الوزارة مجهوداتها في لبنان لظهور نتائج البكالوريا 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع المحافظات على أن تكون ظهور النتيجة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

يترقب أولياء الأمور و الطلاب في لبنان ظهور نتائج الترمينال 2022 وذلك للاستعداد للتسجيل في جامعات لبنان والجامعات الأهلية، وهى من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، لاستكمال مسيرتهم التعليمية.