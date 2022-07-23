نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يتساءلون عن نتائج الصف التاسع اليمن 2022 م، حيث أنه من المفترض أن يتم إعلان نتائج التاسع خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع انتهاء عمليات التصحيح والرصد وكذلك المراجعة، التي تجريها وزارة التربية والتعليم حيث سيقوم الوزير باعتماد النتيجة قريباً ومن ثم يتم الإعلان عنها من خلال شبكة الإنترنت، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن تابعونا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اليمينية قد أتاحت رابط خاص يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 ويعد رابط نتائج التاسع اليمن أحد الاستعدادات التي تم اتخاذها كتمهيد قبل رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن بشكل رسمي، كما يجب الإشارة إلى أن إعلان نتائج التاسع 2022 اليمن سيتم خلال أيام قليلة كما صدر عن بعض المسئولين داخل الوزارة، كما أن الوزير بمجرد اعتماده للنتائج سيقوم بالإعلان عن أسماء أوائل هذه المرحلة خلال مؤتمر صحفي، لذا يجب على كل من يهمه الأمر متابعة الأخبار لمعرفة كل ما هو جديد بشأن نتائج الصف التاسع لهذا العام 2022 م.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2022

بالفعل انتهى طلاب هذه المرحلة من تأدية الاختبارات الخاصة بهم والمقررة عليهم خلال هذا العام الدراسي 2022 م، ومن المقرر ظهور نتائج التاسع مع نهاية شهر يوليو الجاري أو بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تنتهي كافة الإجراءات الخاصة بأعمال الكنترول من تصحيح وغيره، كما أن الوزارة أكدت أن إعلان نتائج الصف التاسع اليمن سيتم من خلال رفعها على شبكة الإنترنت، مما يعني أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى الذهاب للمدارس التابعين لها مما يوفر عليهم الوقت والجهد اللازم لذلك.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022

يمكن الاستعلام عن ظهور النتائج من عدمه من خلال تتبع مجموعة من الخطوات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية والتي نوضحها من خلال ما يلي:

بداية يجب الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ومتابعة الخطوات الموضحة.

الدخول على خيار “قسم الخدمات الإلكترونية للطالب” ثم اختيار نتائج الاختبارات.

يلزم اختيار على خيار “نتائج الصف التاسع”.

يجب تسجيل كافة البيانات التي يتطلبها الموقع، سواء اسم الطالب أو رقم جلوسه بالإضافة إلى اسم المحافظة التابع لها.

يجب التأكد من كتابة كافة البيانات السابقة بصورة صحيحة حتى لا يحدث لغط في ظهور النتائج.

في النهاية يتم الضغط على زر إظهار النتيجة.

يظهر أمام المستعلم النتيجة الخاصة بالطالب بشكل مفصل.