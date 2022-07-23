كم العمر المطلوب للامن العام للنساء 1443 ورابط التقديم عبر jobs.sa

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إن هيئة الأمن العام بالسعودية قد صرحت عن الفتح لباب التسجيل حتى يتم سد الشواغر التي تتوفر لديهم، ولقد أتاحت إمكانية التقديم حتى يحصل على تلك الشواغر بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر طبقاً لبعض الشروط التي يتم تحديدها لهذا الأمر، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح لكم كم العمر المطلوب للامن العام للنساء.
كم العمر المطلوب للامن العام للنساء
أن العمر المطلوب في الأمن العام هو يتراوح ما بين 25 لـ 35 عام، وإن مديرية الأمن العام قامت بتحديد بعضاً من الشروط لابد أن تتوفر لدى النساء الذين يرغبن في التسجيل، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك الشرط النساء الذين نشأن مع الوالد بأي منطقة خارج السعودية لخدمة الوطن.
- أن تكون حاصلة على المؤهل العلمي ولكن لا يكون أقل من ثانوية عامة أو أي شهادة تعادلها.
- طول المتقدمة لا يقل عن 155 سم، ولابد من تواجه والتناسب بين الطول الوزن.
- اجتياز المتقدمة لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول وتخطي المقابلات والاختبارات الخاصة بالفحص الطبي.
- عدم كون المتقدمة عاملة بأي جهة حكومية أو حتى في أي مكان عسكري.
- إن كانت متزوجة زوجها يكن حامل للجنسية السعودية، حيث أنه لا تقبل المتقدمة المتزوجة من رجل أجنبي.
- توفر الهوية الوطنية المستقلة.
- مكان السكن والوظيفة يكون بنفس المنطقة التي قامت بالتقديم حتى تحصل على الوظيفة بها.
خطوات التقديم بالامن العام للنساء
إن إدارة القبول المركزية قد أتاحت إمكانية التسجيل بوظائف الأمن للنساء عبر منصة أبشر، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:
- أولاً تسجل الدخول لمنصة أبشر للتوظيف.
- تضغط على خانة الوظائف المتاحة.
- تنقر بعدها فوق وظيفة جندي في مؤسسة الأمن.
- تقرأ الأحكام والشروط للموافقة عليها ثم تضغط على كلمة موافق.
- تقم بالنقر على كلمة تقديم الطلب.
- تضيف البيانات الشخصية التي يتم طلبها من رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، نوع الجنس، البريد الإلكتروني، رقم هوية الأب، الحالة الاجتماعية بالإضافة لرقم الوظيفة المتواجدة داخل بيانات الوظيفة.
- وبعد أن يتم التحقق من تلك البيانات الشخصية التي تم إدخالها تضغط فوق كلمة موافق.
- تضيف البيانات المحددة لنموذج التوظيف.
- تضغط على كلمة التالي ثم حفظ.
- تدرج جميع البيانات التابعة للمؤهل العلمي.
- تضغط على خانة تأكيد الطلب.
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