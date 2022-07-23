كم العمر المطلوب للامن العام للنساء 1443 ورابط التقديم عبر jobs.sa

إن هيئة الأمن العام بالسعودية قد صرحت عن الفتح لباب التسجيل حتى يتم سد الشواغر التي تتوفر لديهم، ولقد أتاحت إمكانية التقديم حتى يحصل على تلك الشواغر بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر طبقاً لبعض الشروط التي يتم تحديدها لهذا الأمر، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح لكم كم العمر المطلوب للامن العام للنساء.

كم العمر المطلوب للامن العام للنساء

أن العمر المطلوب في الأمن العام هو يتراوح ما بين 25 لـ 35 عام، وإن مديرية الأمن العام قامت بتحديد بعضاً من الشروط لابد أن تتوفر لدى النساء الذين يرغبن في التسجيل، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك الشرط النساء الذين نشأن مع الوالد بأي منطقة خارج السعودية لخدمة الوطن.

أن تكون حاصلة على المؤهل العلمي ولكن لا يكون أقل من ثانوية عامة أو أي شهادة تعادلها.

طول المتقدمة لا يقل عن 155 سم، ولابد من تواجه والتناسب بين الطول الوزن.

اجتياز المتقدمة لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول وتخطي المقابلات والاختبارات الخاصة بالفحص الطبي.

عدم كون المتقدمة عاملة بأي جهة حكومية أو حتى في أي مكان عسكري.

إن كانت متزوجة زوجها يكن حامل للجنسية السعودية، حيث أنه لا تقبل المتقدمة المتزوجة من رجل أجنبي.

توفر الهوية الوطنية المستقلة.

مكان السكن والوظيفة يكون بنفس المنطقة التي قامت بالتقديم حتى تحصل على الوظيفة بها.

خطوات التقديم بالامن العام للنساء

إن إدارة القبول المركزية قد أتاحت إمكانية التسجيل بوظائف الأمن للنساء عبر منصة أبشر، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي: