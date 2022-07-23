المرشحة لخلافة جونسون تتعهد بإلغاء باقى قوانين الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - تعهدت ليز تراس، المرشحة لخلافة بوريس جونسون، ورئاسة الحكومة البريطانية، بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبى المتبقية، والتى لا تزال سارية فى بريطانيا بحلول عام 2023، وذلك حال فوزها فى السباق على زعامة حزب المحافظين.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشى سوناك فى السباق، للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين، والبالغ عددهم 200 ألف، والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

وبحسب الوكالة، مازالت علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، خصوصا وأن هذا الحزب هو الأكثر تشككًا فى أوروبا من باقى سكان البلاد.

وفى هذا الصدد، تعهدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبى المتبقية فى لوائح النظام الأساسى لبريطانيا، وعلى الرغم من أن تراس كانت قد دافعت عن "البقاء" فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016، إلا أنها ينظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد للانفصال عن الاتحاد "بريكست".