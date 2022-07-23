وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشى سوناك فى السباق، للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين، والبالغ عددهم 200 ألف، والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد.
وبحسب الوكالة، مازالت علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، خصوصا وأن هذا الحزب هو الأكثر تشككًا فى أوروبا من باقى سكان البلاد.
وفى هذا الصدد، تعهدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبى المتبقية فى لوائح النظام الأساسى لبريطانيا، وعلى الرغم من أن تراس كانت قد دافعت عن "البقاء" فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016، إلا أنها ينظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد للانفصال عن الاتحاد "بريكست".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرشحة لخلافة جونسون تتعهد بإلغاء باقى قوانين الاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.